2021 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü bugünkü toplantıdaydı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere bugün son kez toplantı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk yeni asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşvik programları başlatıldı. 45 milyar lirayı aşkın desteği ulaştırmış olduk. Sosyal mekanizmalarımızı işlettik. Salgının negatif etkilerini azaltmak amacıyla işçi ve işverenlerimizi korumak oldu. Nakdi ücret, kısa çalışma destekleriyle iş ilişkisinin sürdürülebilmesini sağladık.

Kısa çalışma ödeneğinin kapsamını geliştirdik. Çalışan sayımız her ay değişmekle beraber 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği ödedik. 31 Ocak 2021'e kadar uzattık. Başvuruları e-devlet üzerinden almaktayız. Sözleşme fesihlerine kısıt getirdik. Nisandan bugüne 6,5 milyar lira nakdi ücret desteği verdik. Kısa çalışmadan çıkıp normal çalışma için normalleşme desteği verdik. 3 milyondan fazla çalışan için 2,5 milyar liralık primlerini karşıladık. 3 aydan 6 aya çıkarıldı."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bu yıl ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlemişti.

İkinci toplantısını 15 Aralık'ta TİSK'in, üçüncü toplantısını ise 22 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan komisyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda üç toplantıyı da çevrim içi gerçekleştirmişti.

Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıklamıştı.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TEKLİFİ TÜİK AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan 7 milyon kişinin merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde ilk teklifi TÜİK açıklamıştı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıklamıştı.

Hemen akabinde Türk- İş ise asgari ücret görüşmeleri öncesi konuyla ilgili teklifini ilk kez açıklamıştı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na getirilecek 3 bin liranın altındaki teklifin çalışanları mutlu etmeyeceğini söylemişti.