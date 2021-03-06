2021 "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelgede İstiklal Marşı ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un Türk tarihine katkısına dikkat çekildi.

Genelgede "İstiklal Marşı'nın milli marşı olarak kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümü olması münasebetiyle 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edilmiştir" ifadesini kullanıldı.

Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak kutlanacak 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları İstiklal Marşı'nın anlamı ve Kurtuluş Savaşı’nın önemi işlenecek.

Kutlamaları kapsamında yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek yardım ve kolaylık tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeden yerine getirilecek.