2020'de otomobil pazarı yüzde 61,3 büyüdü

2020 yılının tamamlanmasıyla birlikte "otomobil ve hafif ticari araç pazarı" sonuçları açıklandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre, pazar yüzde 61,3 büyüdü. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 772 bin 788 araç satışı gerçekleşti.

OTOMOBİL SATIŞI YÜZDE 57,6 ARTTI

Birçok farklılığa ev sahipliği yapan 2020 yılı otomotiv sektöründe de nefeslerin tutulduğu bir yıl olarak gerçekleşti. Otomobil satışlarındaki yıllık artış, 2020'de yüzde 57,6 oranında gerçekleşerek 610.109 adet oldu. Hafif ticari araç pazarında ise yüzde 77,2 artarak 162.679 adede ulaştı.

ARALIK AYI VERİLERİ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın son ayı olan aralıkta yüzde 15,2, otomobil pazarı yüzde 14 ve hafif ticari araç pazarı ise yüzde 19,8 oranında arttı.