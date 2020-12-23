2020 yılında neler yaşadık? Ömür boyu unutamayacağımız olaylara sahne oldu
2020 yılında neler yaşadık? Hiç şüphesiz 2020 yılı unutulmayacak yıllar arasında ilk sıraya yerleşti. Peki Türkiye’de 2020’nin öne çıkan olayları neler?
Koronavirüs salgınıyla tüm dünyada farklı bir sene yaşanmasına neden olan 2020 yılında Türkiye’de neler yaşandı? Felaketlerin arka arkaya geldiği bir yıl olan 2020 yılına gelin hep birlikte göz atalım…
⦁ 3 Ocak (2020) ABD, İran Devrim muhafızları komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürdü.
⦁ 6 Ocak / Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham çıktı. 50 kişi hayatını kaybetti.
⦁ 8 Ocak / İran Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağını yanlışlıkla vurdu: 176 kişi hayatını kaybetti.
⦁ Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı 8 Ocak'ta açıldı.
⦁ İngiltere, geri çekilme anlaşması ile 31 Ocak 2020’de saat tam 23:00’da Avrupa Birliği'nden resmi olarak ayrıldı.
⦁ Güney Avustralya'da su kaynaklarını tükettiği gerekçesiyle yaklaşık 10 bin deve helikopterlerden keskin nişancılar tarafından ateş açılarak öldürüldü.
⦁ Doğu Afrika'dan başlayan çekirge istilası, Asya kıtasına kadar uzandı.. onbinlerce hektar tarım arazisi istiladan etkilendi.
⦁ Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekildi.
⦁ İlk kez özel bir şirket tarafından uzaya roket fırlatıldı. Dünya, SpaceX’in fırlatılışına odaklandı ve tarihte ilk kez bu an ölümsüzleşmiş oldu.
⦁ (4 Şub 2020 – 5 Şub 2020) Van'da meydana gelen 2 Çığ felaketinde 41 kişi hayatını kaybetti.
⦁ (1-4 Ocak) Endonezya'yı sel vurdu: 53 kişi hayatını kaybetti.
⦁ (24 Ocak) Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 41 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı.
⦁ (26 Ocak) NBA yıldızının ani ölümü: Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti.
⦁ (27 Şubat) İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. TSK, saldırı sonrası rejim unsurlarını ateş altına aldı..329 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
⦁ Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Şubat'ta İdlib'de yaşanan hain saldırının ardından Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı.
⦁ (28 Şubat) Türkiye, Suriye mültecilerin Avrupa'ya geçişini artık engellemeyeceğini açıkladı.
⦁ Çin'in Wuhan kendinde ortaya çıkan ve başta tanımlanamayan bir virüs olan Kovid-19 tüm dünyaya yayıldı.
⦁ Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası 11 Mart'ta tespit edildi, ilk ölüm ise 18 Mart'ta açıklandı.
⦁ Pakistan'a ait yolcu uçağı, 22 Mayıs günü Karaçi kentinde bir yerleşim alanına düştü ve uçakta bulunan 97 kişi hayatını kaybetti.
⦁ 15 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'a yönelik "Pençe-Kartal Operasyonu"nu, 17 Haziran'da ise Haftanin'e yönelik "Pençe-Kaplan Operasyonu"nu başlatıldı.
⦁ (22 Haziran) Sibirya’da 1885 yılından itibaren görülen en yüksek sıcaklık (38 derece) tespit edildi.
⦁ İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın 5 Şubat'ta pistten çıkması sonucu 3 yolcu hayatını kaybetti.
⦁ (6 Nisan) Ukrayna'da bulunan ve milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkileyen Çernobil Nükleer Santrali'nin çevresindeki radyasyon seviyesi orman yangını sebebiyle 16 kat arttı.
⦁ Sakarya'daki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da patlama meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti. Geride kalan havai fişeklerin imha edildiği sırada meydana gelen patlamada ise 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı.
⦁ Türkiye, ağustos ayında Karadeniz'deki Tuna-1 lokasyonunda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti.
⦁ 17 Ekim'de, Karadeniz'de Tuna-1 lokasyonunda 85 milyar metreküp daha doğal gaz keşfedildi, toplam rezerv 405 milyar küpü buldu.
⦁ (24 Temmuz) Ayasofya, 86 yılın ardından yeniden camiye dönüştürüldü.
⦁ (25 Mayıs) ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesi sonrası ülkenin bir çok eyaletinde protesto gösterileri başladı.
⦁ (11 Haziran) ABD'nin Seattle bölgesinde polis karakolu, belediye ve meclis binasını ele geçiren aşırı sol grup ANTİFA “özerklik” ilan etti.
⦁ Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, Gaziantep'te havalandı.
⦁ Lübnan Beyrut Limanında palayıcı maddelerin bulunduğu depo patladı, 190'dan fazla kişi öldü.
⦁ Türkiye'nin Sondaj Gemileri, Doğu Akdeniz'de araştırmalara devam ediyor.
⦁ 22 Ağustos'ta Giresun'da sel ve heyelan felaketi meydana geldi, 11 kişi hayatını kaybetti.
⦁ Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde kontrol edilemeyen yangınlar tam 240 gün sonra söndü. Yangında 28 insan ölürken bir milyardan fazla canlı yok oldu. 3 binden fazla ev de hasar gördü.
⦁ Yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgalinde olan Dağlık Karabağ’ın kurtarılması amacıyla Azerbaycan 27 Eylül’de askeri harekat başlattı.
⦁ Fransa'da Macron ve hükümet karşıtı protesto gösterileri yılın her ayı devam etti. Gösterilere polis şiddeti damga vurdu.
⦁ (12 Eylül) Ankara'da kum fırtınası meydana geldi, 6 kişi yaralandı.
⦁ Kasım ayında KKTC'de 46 yıldır kapalı tutulan Maraş bölgesi kademeli olarak açıldı.
⦁ Hatay'ın farklı bölgelerindeki Orman Yangınları sonucu çok sayıda alan zarar gördü.
⦁ 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti, enkaz altından 107 kişi sağ çıkarıldı.
⦁ Joe Biden, ABD'nin 46. Başkanı oldu.
⦁ (25 Kasım) Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Arjantinli futvol efsanesi Diego Armando Maradona hayatını kaybetti.
⦁ BAE, Bahreyn, Sudan ve Fas, İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardı.
Yorumlar