2020 yılında Almanya'da 152 çocuk öldürüldü
2020 yılında Almanya'da 152 çocuk öldürüldü. Bu çocuklardan 115'inin yaşı ise 6'dan küçük. Ülkede çocuklara yönelik istismar vakalarının 18 bini geçtiği bilinirken sınıflarda her 2 çocuktan birinin cinsel istismara uğradığı belirtiliyor.
Resmi kayıtlara göre 2020 yılında 152 çocuk öldürüldü. Öldürülen çocuklardan 115'inin yaşı 6'dan küçük.
18 BİN CİNSEL İSTİSMAR VAKASI
Ülkede çocuklara yönelik istismar vakalarının 18 bini geçtiği bilinirken sınıflarda her 2 çocuktan birinin cinsel istismara uğradığı, çocuk pornografisinin ise %53 oranında arttığı belirtiliyor.
HER YIL YÜZLERCE ÇOCUK KAYBOLUYOR
Almanya'da ayrıca her yıl ortalama 500 çocuk kayboluyor. Çoğunluğu göçmen çocuklar olurken kaybolan çocukların akıbeti bilinmiyor.
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