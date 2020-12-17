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2020 e-KPSS sonuçları açıklandı!

ÖSYM, 15 Kasım 2020 günü yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir." denildi.

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