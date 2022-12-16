2003 yılından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için 12.814.926.360 TL ödeme yapıldı

Bakanlıktan açıklamasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla aralık ayında toplam 366.630.637 TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Bakan Yanık, aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade etti. Ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirten Bakan Yanık, bu kapsamda Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modeli uygulandığını kaydetti.

SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılamasını hedeflediklerini dile getiren Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için aralık ayında toplam 366.630.637 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık. 2022 yılında ailelerimize yaptığımız SED ödemesi toplam miktarı 3.499.000.000 TL oldu.” ifadesini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık SED uygulaması kapsamında 2003 yılından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için toplam 12.814.926.360 TL ödeme yapıldığını bildirdi.

.