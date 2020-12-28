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20 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

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