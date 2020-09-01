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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı törenle 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması gerçekleştirildi.

48 bin 895 atamaya giren aday arasından 20 bin öğretmen adayını daha eğitim camiasına dahil edecek butona basıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklamalardan satır başları;

Bugün biz heyecanlıyız çünkü bizi heyecanla bekleyen genç meslektaşlarımız var

Salondaki basın mensuplarından alınan numaralar ışığında ilk atanan öğretmen adayı 379658012 numaralı aday oldu.

Sizlerle beraber Türkiye’de öğretmen ihtiyacını büyük oranda karşılamış oluyoruz. Bugün itibariyle öğretmen doluluk oranı yüzde 93'e ulaşmış oldu

Tüm öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum

ATAMA SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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