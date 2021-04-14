2 ülke Johnson and Johnson'ın aşısının kullanımını durdurdu

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü Epidemiyologu Anders Tegnell, Avrupa İlaç Ajansının (EMA), Johnson and Johnson'un ürettiği aşının pıhtılaşmaya neden olup olmadığını araştırdığını ve sonuca göre hareket edeceklerini söyledi.

Tengel, "EMA'nın araştırmasının sonucunu ve ABD'den bilgi bekliyoruz. Bu süre içinde Johnson and Johnson aşısının kullanılmasına ara verdik" sözlerini kullandı.

Damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırılıyor

İskandinavya'nın diğer ülkesi Danimarka'nın da Johnson and Johnson'ın aşısının kullanımını askıya aldığı açıkladı.

Danimarka Halk Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, EMA'nın araştırmasının sonucuna göre, aşının kullanılıp kullanılmayacağına karar verileceği duyuruldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, 4 Nisan'da Johnson and Johnson tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başladığını duyurmuştu.