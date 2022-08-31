2 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!" denildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/c71c6s7TrJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 31, 2022