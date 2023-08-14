2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!
Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2023
Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim… pic.twitter.com/1h9f6I6BXC
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