2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!



Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim… pic.twitter.com/1h9f6I6BXC