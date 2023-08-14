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2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

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