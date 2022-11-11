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2 liralık tuvalet ücreti yüzünden canından oldu

Antalya'da ücret ödememek için tuvalet işleten kişiyi darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen Rus turist tutuklandı.

Kemer ilçesinde, 16 gün önce tuvalet işletmeciliği yapan Mehmet Özcan'ın (60) baygın yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Özcan, bir süredir tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside, Özcan'ın, beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölüme ilişkin araştırma başlatan Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, tuvalet işleten kişiyi, Rus turist R.K'nin darbettiğini tespit etti.

Bunun üzerine turistin konakladığı otele giden polis ekibi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Tuvalet ücreti nedeniyle Özcan ile tartıştığı iddia edilen zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, Özcan'ın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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