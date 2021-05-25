AjansHaber.com.tr Gündem 2 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

2 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Kars ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Kars merkez, Digor ilçesi ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ö.E.D, F.L, T.Y , A.G, M.T.B. gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ele geçirilen ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, örgütsel doküman, kitap ve dijital materyallere el konuldu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
BELTUR, müdürünün eşine sponsor olmuş
Suç duyurusunda bulunulmuştu
Siverek Kaymakamı hayatını kaybetti
İzmirlinin parası tuvalete gidiyor!
Türkiye’ye yönelik sabotaj girişimleri...
Ataol Behramoğlu’nun eşinden CHP'li isme şok cevap
Maket uçaklar 'dağılmayı önleme' planı çıktı