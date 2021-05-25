2 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Kars merkez, Digor ilçesi ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ö.E.D, F.L, T.Y , A.G, M.T.B. gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ele geçirilen ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, örgütsel doküman, kitap ve dijital materyallere el konuldu.