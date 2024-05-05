2 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 12 tutuklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Muğla ve Adana’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen 'Kalkan-21' operasyonlarında 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden; 12’si tutuklandı, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.

MUĞLA'DA 3, ADANA'DA 9 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya düzensiz göç ve göçmen kaçaklığını önlemek için kararlılıkla sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceğini belirterek, "Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda; 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, 3’ü tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda; 7’si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 9‘u tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda, çok miktarda döviz ve TL'ye el konulduğunu söyledi. Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri ve göç idaresi başkanlığı personelini tebrik etti.