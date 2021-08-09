2 ilçe dışında tüm yangınlar kontrol altına alındı

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Pakdemirli, "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır. Ormanın kahramanları Milas ve Köyceğiz'de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

ÇAVUŞOĞLU MANAVGAT'TAKİ BİLANÇOYU AÇIKLADI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 220 saatte söndürülen ve soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangınıyla ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde bilgi verdi. Yangının söndürüldüğünü ve zaman zaman tüten yerlere ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, helikopterle artık havadan tarama işlemlerinin sürdüğünü söyledi.

Yangınla mücadele ederken bir diğer taraftan yaraların sarılmaya başlandığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımıza yapabileceğimiz yardımları yangın dolayısıyla zararların temini için yoğun çalışıyoruz. Yangından sonra bu yardımlarımızı nasıl ulaştıracağız? Bu zararları nasıl karşılayacağız? Bunun değerlendirmesini yapıyoruz" dedi.

Yangının bilançosunun da yavaş yavaş netlik kazandığını belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“59 mahalle 3 bin 231 bina etkilendi. 6 bin 359 bağımsız bölüm etkilendi. Ağır hasarlı binalarımız yıkılıp yenileri inşa edilecek. Az hasarları olanlar için ise destek verilecek. Vatandaşlarımızın geçici barınmaya ihtiyacı var. 400 yaşam konteynerinden 200'ü kuruldu. Eşyaları yanan 1238 hanede eşya hasarı var. 34 bin 596 bin TL'lik eşya zarar gördü. Bunlara destek sağlanacak. 93 araç hasar gördü. 16'sı traktör. 4'ünü aldık. 12 traktör içinde teslim işlemleri gerçekleşecek. Toplam araç hasar miktarı 2 milyon 55 bin TL, araçları yananlara ödemeler yapılıyor. Hayvanlarımız ve tarım alanları da etkilendi. 11 milyon TL hayvancılık zararı var. Vatandaşımızın tercihine göre ayni ya da nakdi olarak zararlar birebir karşılanacak. Küçükbaş havyalar yaylada ve döndüğünde kış boyunca yem ve saman ihtiyaçları da karşılanacak. 20 bin dekar tarım alanı etkilendi."

Bakan Çavuşoğlu, yangında Türkiye'nin birçok yerinden gelen ve yangını söndürmede görev alan itfaiye erlerine teşekkür etmedikleri için alınanların olduğunu belirterek hem itfaiyecilerden özür diledi hem de teşekkür etti.