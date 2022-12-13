2 il için "turuncu" 17 kent için "sarı" alarm!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Doğu ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor. Meteoroloji, 17 İl için sarı kodlu alarm verdi.
Meteoroloji, Antalya ve Mersin için "turuncu"; Ankara, Eskişehir, Burdur, Isparta, Kırşehir, Kütahya, Uşak, Aksaray, Kırıkkale, Adana, Denizli, Hatay, Konya, Kahramanmaraş, Yozgat, Karaman ve Osmaniye içinse "sarı" alarm verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, etkisini de öğlen saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.
2 Kent için "turuncu", 17 il için "sarı" alarm
Öte yandan yağış yarın da yurt genelinde etkisini gösterecek. Meteoroloji, Ankara, Eskişehir, Burdur, Isparta, Kırşehir, Kütahya, Uşak, Aksaray, Kırıkkale, Adana, Denizli, Hatay, Konya, Kahramanmaraş, Yozgat, Karaman ve Osmaniye içinse "sarı" alarm verdi.
Edinilen son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 11, Sağanak yağışlı
İSTANBUL: 12, Parçalı bulutlu
İZMİR: 17, Parçalı bulutlu
MUĞLA: 16, Gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 19, Gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN: 19, Sağanak yağışlı
KONYA: 11, Sağanak yağışlı
KASTAMONU: 11, Sağanak yağışlı
TRABZON: 16, Sağanak yağışlı
ERZURUM: 5, Sağanak, yüksek kesimler kar yağışlı
DİYARBAKIR: 12, Sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 12, Sağanak yağışlı
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