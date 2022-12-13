2 il için "turuncu" 17 kent için "sarı" alarm!

Meteoroloji, Antalya ve Mersin için "turuncu"; Ankara, Eskişehir, Burdur, Isparta, Kırşehir, Kütahya, Uşak, Aksaray, Kırıkkale, Adana, Denizli, Hatay, Konya, Kahramanmaraş, Yozgat, Karaman ve Osmaniye içinse "sarı" alarm verdi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, etkisini de öğlen saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.

2 Kent için "turuncu", 17 il için "sarı" alarm

Öte yandan yağış yarın da yurt genelinde etkisini gösterecek. Meteoroloji, Ankara, Eskişehir, Burdur, Isparta, Kırşehir, Kütahya, Uşak, Aksaray, Kırıkkale, Adana, Denizli, Hatay, Konya, Kahramanmaraş, Yozgat, Karaman ve Osmaniye içinse "sarı" alarm verdi.

Edinilen son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 11, Sağanak yağışlı

İSTANBUL: 12, Parçalı bulutlu

İZMİR: 17, Parçalı bulutlu

MUĞLA: 16, Gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 19, Gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN: 19, Sağanak yağışlı

KONYA: 11, Sağanak yağışlı

KASTAMONU: 11, Sağanak yağışlı

TRABZON: 16, Sağanak yağışlı

ERZURUM: 5, Sağanak, yüksek kesimler kar yağışlı

DİYARBAKIR: 12, Sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 12, Sağanak yağışlı