2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti!

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların Kraliçe'nin sağlığından endişe duyduğu belirtilmişti. Kraliyet ailesi üyeleri ise, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne gitmişti. Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

En uzun süre tahtta kalan ikinci kadın hükümdar oldu

70 yıldır tahtta olan Elizabeth, dünya tarihinin en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdarı oldu. Tarihin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ise 72 yıl 110 günlük saltanatı ile Fransa Kralı XIV. Louis. Eylül 2015’te tarihin en uzun süre tahtta kalan kadın hükümdarı unvanını eline geçirdi.

Kraliçe II. Elizabeth ise babasının 6 Şubat 1952'de hayatını kaybetmesiyle 25 yaşında hükümdar oldu.

Eylül 2015'te ise, büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını aştığında en uzun süre hüküm süren İngiliz hükümdarı oldu.

O tarihte yaptığı açıklamada Kraliçe, bunun "hiç arzuladığı bir unvan" olmadığını söylemişti.

Elizabeth için 2-5 Haziran tarihleri arasında tahttaki 70’inci yıldönümü için görkemli bir Platin Jübile yapılmıştı.