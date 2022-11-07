1925 rakımda yetişen domatesler TBMM’de!

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'da deniz seviyesinden 1925 metre yükseklikte domates üretimi yapıldığını belirterek, "Gelecek yıl Antalya'ya rakip olabilecek, 10 bin tonun üzerinde üretim bekliyoruz." dedi.

Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek rakımına sahip ilinin Ağrı olduğunu söyledi. Ağrı'da sıfırın altında 35 dereceyi bulan soğukların yaşandığını kaydeden Çelebi, bu soğuk havada Antalya'ya rakip olabilecek, organik domates yetiştirdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bu kapsamda hazırlanan projeye verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Çelebi, "Ağrı bundan sonra eksi 35, eksi 40 derecede, tipinin karın içerisinde, Adana'ya, Antalya'ya rakip olabilecek, jeotermalle, organik domates yetiştirecek." diye konuştu.

10 bin tonun üzerinde domates bekliyoruz

Domateslerin Diyadin OSB Merkezi'nde üretileceğini ifade eden Çelebi, 2023 yılı sonu itibariyle merkezde, 140 dönümü domates üretimine hazırlamayı hedeflediklerini belirtti. Çelebi, şunları kaydetti:

"Seracılık, bundan sonra Ağrı'da domatesle o bölgenin kalbi olacak. İş adamlarına seslenmek istiyorum: İş adamlarımızın da o bölgelere yatırım yapmaları lazım. Şu anda 11 ay üzerinden bir üretim var. Yazın 2 bin tona yakın yapılmaktadır. Kış olunca 1,5 ton. Total olarak beklenen 4,5 ton. 40 dönüm üzerine. 40 dönüm daha ekledik oraya. Gelecek yıl Ağrı'da, Antalya'ya rakip olabilecek, 10 bin tonun üzerinde üretim bekliyoruz."