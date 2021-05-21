18 yaş altına BES imkanı sağlayan teklif TBMM'de kabul edildi

Bireysel emeklilik alanında önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi.

Dernek, vakıf ve sandıklardaki emeklilik birikimleri 2023 yılı sonuna kadar Bireysel Emeklilik Sistemine aktarılabilecek. Şirketler, aktarılan tutarlar üzerinden kesinti yapmayacak, giriş aidatı almayacak.

Meclis'teki görüşmelerde teklife yeni maddeler de eklendi. Hazine arazisi üzerine kurulu turistik tesislerin ecrimisil ödemeleri 30 kasım 2022'ye ertelendi.

Siyasi Partiler Yasası'nda yapılan değişiklikle, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan taşınmaz mal bildiriminin limiti 100 liradan bin 500 liraya çıkarıldı.