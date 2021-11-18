18 Kasım 2021 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Dolardaki artış içerde altın fiyatlarına yansıdı. Ons altının da yükselmesiyle gram altın 650 lirayı gördü. Çeyrek altın ise bin lirayı aştı.

Gram altın, küresel altın fiyatlarının yüksek seviyelerde tutunması ve dolar/TL'deki yükselişin faiz kararı öncesinde devam etmesiyle 650 TL’nin üzerini gördü.

Küresel altın fiyatları ise Fed politika yapıcılarının yükselen enflasyona nasıl cevap verileceğine ilişkin yorumlarıyla 1.860 doların üzerinde işlem görüyor.

Gram altın, kasım başından beri 100 TL'ye yakın artış kaydederek 550 TL’den 650 TL'ye tırmandı. Bu dönemde altın fiyatları yüzde 4 yükseliş kaydederken dolar kuru yüzde 14'e yakın yükseldi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın yeni haftaya düşüşle 1.857 dolar civarında başladıktan sonra salı günü 1.875 doların üzerine tırmanmıştı. Sonrasında Fed politika yapıcılarının yorumlarıyla hızlı bir gerileme kaydeden değerli metal, perşembe günü 1.865 dolar civarında işlem görüyor.