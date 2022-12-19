17 yaşındaki kız, uyuyan babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Çanakkale’nin Cevatpaşa Mahallesinde yaşayan Cevat Pehlivan(50), sabah 04:00 sularında uyurken kızı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Anne ve babası ayrı olan 17 yaşındaki B.P. annesinin evinden ayrılarak babasının kaldığı eve geldi. Eve gelen B.P uyuyan babasını göğsünden bıçakladı. Yatakta kanlar içinde kalan baba, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bıçakladıktan sonra ambulansı aradı

Babasını bıçaklayan 17 yaşındaki B.P. 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Eve gelen polisler tarafından gözaltına alınan B.P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ölen Erdinç Pehlivan’ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan B.P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan B.P. adliyeye sevk edildi. B.P. Savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılık karara itiraz etti

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Çanakkale 2. Sulh Ceza Hakimliği babasını öldürdüğü suçlamasını kabul eden şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. İkametinden alınan B.P. cezaevine teslim edildi.

Erdinç Pehlivan, Şehitler Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

