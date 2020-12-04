Zeytin Dalı bölgesinde bir askerin şehit olduğu çatışma sonrası düzenlenen operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı: "Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu."