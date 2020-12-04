17 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin Zeytin Dalı Bölgesi'nde düzenlenen operasyonda 17 YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Zeytin Dalı bölgesinde bir askerin şehit olduğu çatışma sonrası düzenlenen operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: "Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu."
Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un kanı yerde bırakılmadı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 4, 2020
Milli Savunma Bakanlığı: "Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu." pic.twitter.com/t4Drfelh6m
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