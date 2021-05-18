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1,5 tonluk uyuşturucu operasyonu kamerada

İçişleri Bakanlığı, Suriye açıklarında uluslararası sularda gerçekleşen ve 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen "Onur Operasyonu" görüntülerini yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Suriye açıklarında "Onur Operasyonu" gerçekleştirdi.

Uluslararası sularda gerçekleşen ve 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen operasyona ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

NEFES KESEN OPERASYON

Nefes kesen operasyonun görüntüleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Operasyonun detaylarını da Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy anlattı.

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