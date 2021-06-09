15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın paniği!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası istikameti, Beşiktaş sapağında bir otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti, Beşiktaş sapağında bir otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilde patlamalar da yaşandı.
Yangına itfaiye müdahale ederken trafikte aksama meydana geldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın paniği.
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