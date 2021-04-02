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15 Temmuz şehit yakını ve gazilerine ödenen destek yükseldi

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen desteği aylık 1500 liraya çıkardı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu 15’inci toplantısında 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen aylık biner liralık destek 1.500 TL’ye çıkarıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un başkanlık yaptığı toplantıda, Dini bayramlarda 1.000’er TL ile Temmuz ayında 15 Temmuz’a ithafen iki ödeme yani 3 bin TL verilmesi kararı da alındı.

Bu kapsamda, Nisan 2020’den bugüne kadar 12 ödeme yapılarak, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 35 milyonu aşkın destek verilmişti.

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