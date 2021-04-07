15 Temmuz kahramanı komutan 18. ameliyatını olacak

15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi olan 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizonu Komutanı Tümgeneral Davut Ala'nın bugün 18. ameliyatını olacağı öğrenildi.

"104 KERE GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM"

Haberi Twitter hesabından duyuran AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 104 emekli amirale de göndermede bulunarak "15 Temmuzda bazıları gibi kaçmadan hainlerle çarpışırken karnından yaralanan Tümgeneral Davut Ala yarın 18. ameliyatını olacak. Kandil mesajı nedeniyle İslam düşmanlarının hedefi olan komutanımıza 104 kere geçmiş olsun diyorum. Rabbim acil şifalar ihsan eylesin" dedi.

15 Temmuzda bazıları gibi kaçmadan hainlerle çarpışırken karnından yaralanan Tümgeneral Davut Ala yarın 18. ameliyatını olacak.

Kandil mesajı kutladı diye İslam düşmanlarının hedefi olan komutanımıza 104 kere geçmiş olsun diyorum.

Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. pic.twitter.com/NasfCz9qd7 — Hasan Turan 🇹🇷 (@hasanturantr) April 6, 2021

NE OLMUŞTU?

Ramazan Bayramı'ndan kısa süre önce Kartaltepe Kışlası Komutanı olarak görevlendirilen Piyade Albay Davut Ala, 15 Temmuz’da akşam saatlerinde Zeytinburnu'ndaki lojmanına gitmek üzere

yoldayken bir astsubaydan darbe girişiminin haberini aldı. Bu habere inanmayan Ala, evine gittiğinde tankların caddelere çıktığı görüntüleri görünce tedirgin oldu. Sokağa çıkan tankların kendi kışlasının tankları olduğunu fark eden Ala, daha sonra iletişime geçtiği Kurmay Albay Sait Ertürk ile istişare toplantısı yaptıktan sonra darbeci olmayan komutanların bilgisi dâhilinde verilen emirleri yapmaya karar verdi.

Polis ekiplerinin nizamiyeyi kapatması üzerine dışarı çıkmak için vali yardımcısı ile temasa geçen Davut Ala, kısa bir süre sonra Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğünden 3 kişilik polis ekibinin gelmesiyle yola çıktı.

SAĞ TARAFI PARAMPARÇA OLDU

Kışlaya vardıktan sonra silah kuşanan Ala ve ekibi, tugay karargâhına gitti. Darbeci komutanların tugay karargâhını terk ettiğini gören Ala ve arkadaşları kışlaya geri döndüklerinde karşılarına çıkan darbeci askerlerle çatışmaya girdi. Çatışmada Sait Albay ve bir polis yaralandı. Yardım için yanlarına giden Piyade Albay Davut Ala da elinden ve karın bölgesinden yaralandı. Yaralı olduğu halde darbeci askerleri vurma düşüncesiyle helikopterin yanına gitmek isteyen Ala, vücudunun 7 yerinden yaralandı. Bir parmağı koptu, karaciğerinin yarısı gitti, diyaframı delindi, kaburgasının bir bölümü kırıldı. Sağ tarafı tamamen paramparça olan Ala, 10 gün yoğun bakımda kaldı.