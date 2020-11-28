144 katlı bina 10 saniyede yıkıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 4 bina aynı anda kontrolle bir şekilde yıkıldı. Her biri 165 metre yüksekliğindeki 4 gökdelen de 10 saniye içinde yerle bir oldu.

Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dabi'de Mina Plaza'ya ait dört binasının yıkılmasına karar verildi.

Patlayıcıların yerleştirilmesinin ardından düğmeye basıldı ve dört bina eş zamanlı olarak yıkıldı.

Her biri 165 metre yüksekliğinde olan 4 gökdelen sadece 10 saniye içinde yerle bir oldu. Bu işlem için 6 bin kilo patlayıcı kullanıldı.

Toplamda 144 kata sahip gökdelenlerde tüm inşaat tamamlanmamıştı.

Binalar arazide yeni bir inşaat için yıkıldı. Alanda hem turistleri çekecek hem de bölge sakinlerinin oturacağı bir kompleks yapılması planlanıyor.