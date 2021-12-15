14 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçleri tarafından yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda 14 terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadelesini aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.
Bagok'ta 6 terörist etkisiz
Eren Kış-8 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 6 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Gara'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından da 13 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenlendi
Operasyonda PKK/KCK mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.
ATAK, teröristleri vurdu
Bir diğer operasyon da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde gerçekleştirildi.
Bölgede tespit edilen 2 terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.
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