14 Mayıs genel seçimleri 2. tura kalırsa ne zaman yapılacak?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri takvimine göre seçimin ikinci tura kalması durumunda yapılacağı tarih açıklandı.
YSK seçim takvimine göre 2023 Genel seçimlerinde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanmaması durumunda seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.
YSK 2023 Genel seçimleri ikinci tur takvimi
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu kalması durumunda seçim takvimi şu şekilde işleyecek:
15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.
16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.