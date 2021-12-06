14 ilde FETÖ soruşturması: 47 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 47 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevde bulunan 5 astsubay, 15 subay ile ihraç edilen 1 eski askeri personelin ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edildi.
İstanbul merkezli 14 farklı ilde, 47 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.
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