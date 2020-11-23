14 bin kişiyi karantinaya almaya çalıştılar

Geçtiğimiz yıl başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından Çin'den gelen yeni görüntüler endişe yarattı. Çin'in Pudong havalimanında "Kargo çalışanında SARS virüsü tespit edildi" iddiasının ardından karantinaya alınmak isteyen binlerce kişi kaçmaya çalıştı.

#SONDAKİKA

Çin'in Şangay Pudong Havalimanı'nda bir kargo çalışanında Sars virüsü tespit edilmesi sonrası, yetkililerce karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi havalimanından kaçmaya çalışıyor. pic.twitter.com/RIEpW6g9L2 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 22, 2020

SARS İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Çin'in Şangay-Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında hem koronavirüs hem de SARS virüsü tespit edildiği iddiası ortalığı karıştırdı.

NET AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Yetkililer, kargo çalışanlarında hangi virüse yakalandığı konusunda net bir açıklama yapmazken, Çin medyası SARS virüsü olabileceğini iddia etti.

BİNLERCE KİŞİ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kargo çalışanlarında tespit edilen virüsün belirsizliği yaşanırken, yetkililerce karantinaya alınmak istenen binlerce kişi havalimanından kaçmaya çalıştı.

YETKİLİLER MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI

Tam bir kargaşa havasının yaşandığı görüntülerde, yetkili personellerin havaalanından çıkmak isteyenleri tutmakta güçlük çektiği görüldü.