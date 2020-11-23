AjansHaber.com.tr Dünya 14 bin kişiyi karantinaya almaya çalıştılar

14 bin kişiyi karantinaya almaya çalıştılar

Çin'in Şanghay eyaletinin Pudong Uluslararası havalimanında bir kargo görevlisinde SARS virüsü tespit edilmesinin ardından karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi, yetkililerin çabalarına rağmen bölgeden kaçmaya çalıştı. Çekilen görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz yıl başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından Çin'den gelen yeni görüntüler endişe yarattı. Çin'in Pudong havalimanında "Kargo çalışanında SARS virüsü tespit edildi" iddiasının ardından karantinaya alınmak isteyen binlerce kişi kaçmaya çalıştı.

SARS İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Çin'in Şangay-Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında hem koronavirüs hem de SARS virüsü tespit edildiği iddiası ortalığı karıştırdı.

NET AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Yetkililer, kargo çalışanlarında hangi virüse yakalandığı konusunda net bir açıklama yapmazken, Çin medyası SARS virüsü olabileceğini iddia etti.

BİNLERCE KİŞİ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kargo çalışanlarında tespit edilen virüsün belirsizliği yaşanırken, yetkililerce karantinaya alınmak istenen binlerce kişi havalimanından kaçmaya çalıştı.

YETKİLİLER MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI

Tam bir kargaşa havasının yaşandığı görüntülerde, yetkili personellerin havaalanından çıkmak isteyenleri tutmakta güçlük çektiği görüldü.

 

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