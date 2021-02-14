13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapanlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 masum vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili provokatif haber ve görüntü yayınlayan ve sosyal medyada paylaşım yapanlarla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı’ vb. şeklindeki paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine, görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi kapsamında terör örgütü propagandası yapmak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 301. maddesi kapsamında Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından soruşturma başlatılmıştır."