13 terörist daha etkisiz
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin daha başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 16, 2022
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/aRaWrkg9eZ
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