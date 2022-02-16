AjansHaber.com.tr Gündem 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildi

13 terörist daha etkisiz

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin daha başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Faruk Yıldız vefat etti
Sağlık çalışanlarına saldıran 4 kişi tutuklandı
13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildi
Muğla'da badem ağaçları çiçek açtı
Hablemitoğlu suikastında tutuklu sayısı 3 oldu
İsrail Cumhurbaşkanı 9 Mart'ta geliyor
YÖK Başkanı Özvar açıkladı