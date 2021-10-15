13 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar'ın vurguladığı gibi "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör inleri yerle bir edilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da yürütülen Pençe Yıldırım Operasyonu bölgesinde komandoların 8 PKK'lı teröristin, Metina bölgesindeki Pençe Şimşek Operasyonu'nda ise 5 PKK'lı teröristin kara ve hava unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor

Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları il Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki teröristlere nefes aldırılmıyor.

Her bir taşın altına bakan, her bir sığınak ve mağaraya giren komandolar, teröristleri etkisiz hale getirerek onlara ait sığınak, barınak, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini de imha ediyor.