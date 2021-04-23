'128 milyar dolar' iddiasının mimarı Cem Uzan mı?

Bu açıklama sonrası siyasiler ve sosyal medya kullanıcıları, kaynağın Cem Uzan olduğunu belirten paylaşımlarda bulundu. AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel "Büyük yalan ilk kez 23 Aralık’ta gündeme gelmiş. Mucidi Cem Uzan." ifadesini kullandı.

Muhalefetin 128 milyar dolar iddialarıyla ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Hulki Cevizoğlu, iddianın kaynağını ilk kez açıkladı.

Cevizoğlu'nun "Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir iş adamı. Eskiden Türkiye’de bankaları olan birisi. AK Parti'ye daha önce yaklaşmak istedi ama sonuç alamadı. Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bu olayı bildiriyor. Oradan da CHP'nin önüne geliyor." sözleri sonrasında gözler Cem Uzan'a çevrildi.

AK PARTİ'Lİ TÜREL PAYLAŞTI: MUCİDİ CEM UZAN!

Sosyal medyada Cem Uzan'ın eski tweetlerinin yer aldığı paylaşımlar yapılarak 128 milyar dolar iddiasını onun ortaya attığı öne sürüldü.

AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, Uzan'ın "130 milyar dolar nerede?" sözlerinin yer aldığı 23 Aralık tarihli tweetini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Fotoğrafta net bir şekilde görülüyor. “Büyük yalan” ilk kez 23 Aralık’ta gündeme gelmiş. Mucidi Cem Uzan. CHP aylar sonra peşine takılmış."

Fotoğrafta net bir şekilde görülüyor. “Büyük yalan” ilk kez 23 Aralık’ta gündeme gelmiş. Mucidi Cem Uzan. CHP aylar sonra peşine takılmış. pic.twitter.com/t8tFS5hzgS — Menderes Türel (@menderesturel) April 23, 2021

Sosyal medyada yapılan diğer paylaşımlar şöyle:

Hulki Cevizoğlu'nun bahsettiği 128 Milyar yalanını CHP'nin eline veren Cem Uzan'mı?@uzancc sen kaçmadan önce caldiklarinin hesabını daha vermedinki? pic.twitter.com/OXdXERSb9F — Medya Muhtarı 🇹🇷 (@Med_Muhtari) April 22, 2021

Cem uzan Türkiyeden götürdüklerim yetmedi mi?

128 milyar dolar iftirasını ortaya atan kişi cem uzan çıktı!

Yıllardır ülkeye dönmek için Erdoğan'a yalvaran ak partiye yakınlaşmak için taklalar atan bankalarını hortumlayan bu zat millet ittifakının akıl hocası olmuş

Yazıklar olsun pic.twitter.com/Js9P2PtQOg — Ahmet🇹🇷 (@acestinn) April 23, 2021