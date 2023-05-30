ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Clovis Hung, 12 yaşında üniversiteden mezun oldu. Fullerton College'dan mezun olan en genç kişi olan Hung, "üniversite hayatını çok sevdiğini" söyledi. Hung'ın annesi, oğlunu "motivasyonu yüksek ve hedef odaklı" diyerek niteledi.

Fullerton Biyoloji Profesörü Kenneth Collins, "İlk başta, yaş ve gelişimsel farklılıklar göz önüne alındığında diğer öğrencilerle nasıl ilişki kuracağı konusunda biraz endişelendim" dedi ancak Collins, bu endişelerin asılsız çıktığını anlattı.

Collins, "Hung, diğer öğrencilerin onu ciddiye alabileceği kadar olgun ama küçük bir erkek kardeş gibi neşelendirecek kadar da çocuk" ifadelerini kullandı.

Yerel haber istasyonu KABC'nin aktardığına göre Hung'a beş önlisans derecesi verildi.

"Başardıklarımla gurur duyuyorum"

Sınıf arkadaşlarından bahseden Hung ise, "Bana küçük bir kardeş gibi davrandılar. Şimdiye kadar başardıklarımla gerçekten gurur duyuyorum" dedi.

Hung, 16 yaşında da pilotluk lisansını almayı planladığını söyledi.