Karadeniz'deki fırtınada irtibatın kesildiği Türk bandıralı "Kafkametler"in battığı açıklandı. 12 mürettebat kayboldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan arama çalışmaları sabah saatlerinde başladı. Bir denizcinin cesedine ulaşıldı. Diğer denizcileri arama çalışmaları devam ediyor.

12 mürettebattan birinin cansız bedenine ulaşıldı

Sabah saatlerinde başlayan kurtarma çalışmalarında denizcilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Mürettebatın listesi ortaya çıktı

Kafkametler gemisinin mürettebatında Kaptan Cemal Turan, 2’nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2’nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, Yağcı Ömer Hebip, Aşçı Metin Usta olduğu ortaya çıktı.