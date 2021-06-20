12 günde 4 bin 555 metreküp müsilaj temizlendi

Bakan Kurum, Twitter hesabından Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Müsilaj seferberliğinin 12'nci gününde 278 bölgede çalışma yürüttüklerini aktaran Kurum, "12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 metreküp müsilajı temizleyerek bertarafa gönderdik" ifadelerini kullandı.

Kurum, 19 Haziran itibarıyla İstanbul'da 1584, Kocaeli'de 326, Bursa'da 133, Tekirdağ'da 153, Balıkesir'de 466, Çanakkale'de 378 ve Yalova'da 1515 metreküp müsilajın Marmara Denizi'nden temizlendiğini vurguladı.

"Deniz canlılarımızın evlerini, duru ve berrak haline döndürüyoruz"

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'mizdeki temizleme seferberliğimizle eş zamanlı yürüttüğümüz denetim çalışmalarımızda, onikinci gün itibarıyla toplam 4 bin 647 denetim gerçekleştirdik. Kurallara aykırı davranan 14 işletmeye faaliyetten men cezası uyguladık. Marmara Denizi'mizi, sahada gece gündüz sürdürdüğümüz çalışmalarımızla hep birlikte temizliyoruz. Marmara Denizi'mizi, deniz canlılarımızın evlerini, duru ve berrak haline döndürüyoruz."