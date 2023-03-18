11 yıl sonra ilk: Bakan Çavuşoğlu Mısır'a gidiyor!

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, dayanışma ve taziyede bulunmak için 27 Şubat’ta Türkiye’ye gelmişti.

Bu gelişme sonrası 11 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyarette ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'a giderek Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya gelecek.

İki bakanın görüşmesinde büyükelçiliklerin karşılıklı olarak yeniden açılmasının gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması ve bölgesel konularda görüşmeler yürütülmesi de öngörülüyor.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.