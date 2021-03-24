11 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 24, 2021
Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/GC4Gc4kf0G
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