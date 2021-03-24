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11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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