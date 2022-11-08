11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıkladığı etkisiz hale getirilen 11 teröristin, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta sıkıştıkları bölgeden kaçmaya çalışırken, bordo bereliler ve komandolar tarafından çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

MSB'nin, Pençe Kilit Operasyonu'nda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bulundukları alanda sıkışan terörist grubu, bölgeden kaçmaya çalıştı.

11 kişinin bulunduğu terörist grubunun hareketinin tespiti üzerine, Özel Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ve komandolar bölgeye sevk edildi.

Teröristlerle sağlanan temasın ardından güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına, terör örgütü mensupları ateşle karşılık verdi.

Çıkan çatışma sonucunda, aralarında terör örgütünün sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerle, PKMS makineli tüfek, 6 M-16 piyade tüfeği, 2 AKC-47, 3 AK-47 piyade tüfeği, 2 kanas keskin nişancı tüfeği ve roketatar ile bunlara ait mühimmat ele geçirildi.

Bunların yanı sıra 11 farklı tip ve modelde gece ve gündüz görüş dürbünü ile aksiyon kamerası ve telsizler ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.