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11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzey bölgesinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör örgütü PKK üyesi 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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