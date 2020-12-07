11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, sosyal medya hesabından yapılan operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!