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11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 11 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, sosyal medya hesabından yapılan operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanlık, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!

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