100 bin binada 'Bina Kimlik Belgesi' hayata geçecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salgın sonrasında da en önemli gündemlerden birinin tüm dünyanın da etkilendiği iklim değişikliği ve depremle mücadele olacağını söyledi

"Bağımsız bölümlerin 6,7 milyonu riskli"

Bakan Kurum, A Haber ve A Para TV ortak canlı yayınında bugüne kadar ne kadar kaynak ayrıldığına ve bundan sonra kaç konut yapılacağına ilişkin soru üzerine, "Türkiye'de yaklaşık 28 milyon bağımsız bölüm var. Bu bağımsız bölümlerin 6,7 milyonu riskli. Bunların da 1,5 milyonu acilen dönüştürülmesi gereken konutlar. Biz göreve gelir gelmez bir hedef ortaya koyduk. Acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun 5 yıl içerisinde her yıl 300 bin konut dönüştürmek suretiyle toplamda 1,5 milyon acil öncelikli konutun dönüşümünü sağlamak" dedi.

Millet Bahçeleri deprem esnasında toplanma alanı da olacak

Kurum, taşkın riski olan yerlerin tespitini yaparak dönüşümünü gerçekleştirdiklerini, tarihi meydanları yenilediklerini anlatarak, Türkiye geneli kentsel dönüşüm çalışmalarından örnekler verdi.

"1 milyon konut rakamına ulaştık Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla. 180 milyar liralık yatırımla. 18 yılda. Dünyada bunun örneği yoktur" diyen Kurum, İstanbul'da gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projelerine ilişkin şöyle konuştu:

"İstanbul'umuzun 39 ilçesinin hemen hemen tamamında Bakanlığımızın kentsel dönüşüm projelerini görebilirsiniz. Bunlar bittiği zaman çok örnek yerleşim alanları olacak. Bu alanlarda, şu anki inşaat teknolojileriyle birlikte de en son teknolojileri kullanıyoruz. Akıllı şehir uygulamaları yapıyoruz. Yeşil alanlarla birlikte Millet Bahçeleri yapıyoruz. Şu an tüm Türkiye'de 292 Millet Bahçesi projemiz var. Bu 292 Millet Bahçesi'nin yatırım değeri 7 milyar lira. Aynı zamanda bu alanlar, deprem esnasında toplanma alanı vazifesi görecek"

Bina Kimlik Belgesi hayata geçecek

Bina Kimlik Belgesi'ni hayata geçirdiklerini söyleyen Kurum, "Bu yıl 100 bin binada uygulamaya geçireceğiz bu projeyi. Bu aslında binaların nüfus cüzdanı. Binaya ilişkin her türlü bilgiye üzerindeki QR kodunu okutarak erişebiliyorsunuz. Nisan ayı itibariyle projemize başlayacağız. Bu yılda 100 bin binada sistemi uygulamayı ve zorunlu hale getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.