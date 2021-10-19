10 ülkenin büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı bakanlığa çağrıldı.

Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Büyükelçilerin, sabah bakanlıkta olmaları bekleniyor.

Osman Kavala için çağrılan büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na geldi

Osman Kavala’nın yargılandığı davayla ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına eş zamanlı çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi, Bakanlık yerleşkesine geldi.