10 emekli amiralin gözaltı süresi uzatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada emniyet işlemleri devam eden 10 emekli amiral, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle adliyeye sevk edildi.

Bazı emekli amirallerin "Montrö Bildirisi" başlığı altında yaptığı açıklamaya ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunan şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatılması için Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulundu.

Bunun üzerine şüpheliler, polis tarafından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmada 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün uzatıld