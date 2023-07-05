1 milyon 7 bin 500 makaron ve 70 litre etil alkol ele geçirildi!
Mersin'de 1 milyon 7 bin 500 makaron ve 70 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sigara kaçakçılığı ve sahte içkiyle mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde 2 şüphelinin gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı, Anamur ilçesinde de bir kişinin sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü belirlendi.
Adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Aramalarda, bir kısmı doldurulmuş 1 milyon 7 bin 500 makaron ve 70 litre alkol ele geçirildi.
Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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