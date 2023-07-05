1 milyon 7 bin 500 makaron ve 70 litre etil alkol ele geçirildi!

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sigara kaçakçılığı ve sahte içkiyle mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde 2 şüphelinin gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı, Anamur ilçesinde de bir kişinin sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü belirlendi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, bir kısmı doldurulmuş 1 milyon 7 bin 500 makaron ve 70 litre alkol ele geçirildi.

Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.