1 Milyon 219 bin 397 kişi daha kara listede

Geçen yılın aynı dönemine göre bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısında 125 bin 672, kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısında ise 396 bin 414 kişi artış yaşandı. Hem kredi kartı hem de tüketici kredisi borcu yüzünden takibe alınanlar tek kişi sayıldığında toplam 1 milyon 219 bin 397 kişi Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin kara listesine girdi. Son beş yılda bankalar tarafından takibe alınanlardan borcu halen devam edenlerin sayısı da Eylül sonunda 4 milyon 165 bin 902 kişi oldu.

Bankaların bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle bu yılın 9 aylık döneminde vatandaşlardan aldığı faiz ise 129,3 milyar liraya ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde bankalar bireysel krediler ve kredi kartlarından 84,8 milyar lira, yılın tamamında ise 118,5 milyar lira faiz almıştı. Bankalar bu yılın ilk dokuz ayında vatandaşlardan geçen yılın aynı dönemine göre 44,4 milyar lira daha fazla faiz aldı. Bankalara, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’nin toplam alacağı ise 1 trilyon 455 milyar lira düzeyinde.

Öte yandan hükümet hazırladığı kredi borçları sebebiyle kara listede yer alanları ilgilendiren sicil affı, sosyal destekleri içeren torba yasayla birlikte kabul edildi. Bu haktan, anapara ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022'den önce olan kişiler ve şirketler faydalanabilecekler. Yapılan görüşmeler neticesinde sicil affını getiren kanun teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı.