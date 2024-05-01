1 Mayıs bilançosu açıklandı: 210 gözaltı!
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim’e yürümeye çalışan 210 kişi gözaltına alındı. Eylemcilerin saldırıları sırasında 28 polisin yaralandığı öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan eylemcilerin taşlı ve sopalı saldırılarında 28 polisin de yaralandığı öğrenildi.
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